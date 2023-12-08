В посёлке Ола в 30 км от Магадана построили школу по уникальной технологии: из железа

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В посёлке Ола в 30 км от Магадана проектная мастерская ITEM спроектировала и построила школу на 825 мест по уникальной технологии: из железа.

Посёлок Ола расположен в крайне недружественном человеку климате: продуваемая всеми ветрами местность на берегу Охотского моря, где часто меняется уровень грунтовых, зимой температура опускается до — 40 С и возможны землетрясения магнитудой до 9 баллов. Тем не менее здесь живут и работают люди, больше того — учатся дети.

Основным доходом жителей этого региона всегда была добыча золота, но сегодня на производстве заняты в основном вахтовики. Постоянное население стало перебираться ближе к областному центру и поселок Ола трансформировался в «спальный район» Магадана с плотной жилой застройкой.

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На всех детей в поселке приходится всего две школы: общеобразовательная и специализированная, которые стоят по соседству. И хотя здание общеобразовательной школы было рассчитано примерно на 300 учеников в последние годы училось в ней около 800 детей, в две смены. Когда школу признали аварийной, правительство Магаданской области приняло решение о строительстве нового здания: его было необходимо построить в центре города, на относительно небольшом свободном участке между старой и коррекционной школами, не прерывая занятий.

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Магаданская область — не просто удаленный, но и труднодоступный регион. Строительные грузы в него доставляются сюда несколькими способами. Летом сюда по грунтовым дорогам приезжают машины через Якутск. В зимний период все автомобильное движение останавливается: температура на трассе достигает — 70 градусов, в таких условиях техника отказывается работать, у машин разрываются колеса. Второй вид сообщения — морской, со стороны Владивостока до торгового порта Магадана. Третий путь — авиасообщение, самый дорогостоящий.

Поскольку рынок стройматериалов в Магаданской области не мог обеспечить строительство школы в полном объеме, большую часть материалов нужно было доставлять из других регионов, учитывая сложность логистики. Расчеты показали, что традиционные методы с применением мелкоштучных материалов, пеноблоков или монолитных работ не подходят: из-за логистических особенностей региона строительство получалось дорогим, а главное долгим. Еще одной особенностью региона, с которой важно было считаться — сейсмическая активность. Здание должно быть способным выдержать мощные колебания.

Так появилось необычное, но самое доступное и при этом надежное решение — построить школу из сборных металлоконструкций. Материалы доставлялись морскими контейнерами из Владивостока: их плотно заполняли металлическим профилем, листовыми материалами обшивки и минеральным волокном: так получалось использовать полезный объем практически на 100%.

© prorus.ru

© prorus.ru

Школа буквально построена преимущественно из металла: несущие конструкции из двутавра, перекрытия — ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции), стены выполнены из оцинкованного стального термопрофиля со специальной системой просечек, увеличивающих путь прохождения тепла через конструкции.

При этом «железная начинка», конечно, не видна. Школа выглядит как традиционная постройка, просто из нетрадиционного материала: стеновые панели обшиты аквапанелями (смесью стеклохолстовой фибры, цемента и песка) как снаружи, так и изнутри, между слоями обшивки — утеплитель. Поверх профлиста на опорах залиты полы с бетонной стяжкой. Конструктивные железобетонные элементы присутствует только в фундаменте здания, который необходимо было усилить: при его проектировании рассчитывались возможные подземные толчки в 250 разных направлениях.

Форма школы обусловлена параметрами участка, который выделили под строительство: между старым зданием и коррекционной школой. В итоге получилось сложное здание из нескольких блоков: тем не менее здесь поместились не только все необходимые учебные классы для 800 учеников, но и многочисленные школьные общественные пространства.

Общая учебная площадь школы 23,5 тыс.м2. Есть блоки начальной и средней школы, а также блоки с кабинетами. Чтобы было проще ориентироваться, архитекторы использовали в оформлении интерьеров разные цвета: блок с кабинетами математики — оранжевый цвет. Русский язык — красный цвет, английский язык — зеленый.

Из-за сурового климата — сильных ветров, большой влажности, резких перепадов температур и долгой зимы, дети традиционно проводят очень много времени в помещениях, поэтому школа должна была совмещать в себе место для учебы и отдыха, дополнительных занятий и просто общения. Поэтому в ней предусмотрена «внутренняя улица», где можно проводить время в течение дня: серия многосветных атриумов шириной 12-18 метров, устроенных на всю высоту трехэтажного здания, плюс выходящие в атриумы антресоли. В центральном атриуме находится интерактивная карта Магаданской области.

В школе можно одновременно проводить пять уроков физкультуры: для этого в здании есть тренажерный зал, зал с комбинированной площадкой для баскетбола и мини-футбола, волейбольный зал с гимнастическими снарядами, аналогичный малый зал для начальной школы и зал ритмики, где проводятся в том числе хореографические занятия. Впрочем, на улице тоже спроектировано футбольное поле и беговая дорожка — для хороших теплых месяцев.

Сегодня много говорят, о том, что школа может стать точкой притяжения не только для детей, но и для окрестных жителей. В «железной школе» это активно практикуется: после уроков она не только для детских занятий, но и взрослые могут заниматься в тренажерном зале. Школа буквально стала значимым центром жизни небольшого поселка, заметно добавив ему приветливости и открытости, несмотря на «железный характер».

© prorus.ru

© prorus.ru

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