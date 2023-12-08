На Выборгском судостроительном заводе ОСК завершился первый этап модернизации производства

Подведены итоги первого этапа технического перевооружения Выборгского судостроительного завода (входит в ОСК).

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Объем финансирования проекта по модернизации цехов предприятия превысил 500 млн рублей.

При поддержке Фонда Развития Промышленности РФ предприятием реализуется проект по техническому перевооружению цехов в целях ускорения и повышения качества выполнения заказов различных назначений, а также для снижения затрат на изготовление продукции.

В первый этап модернизации завода вошли работы по установке новых портальных машин для резки листового и профильного металлопроката, а также изготовление дополнительных комплектов стапельной опорной оснастки. Для производственных нужд предприятия было приобретено около сотни комплектов современного сварочного оборудования, прессы, трубогибочные станки, десятки единиц электроинструмента. Модернизированы судовые стапельные тележки. Произведено техническое переоборудование цехов и отделов завода. В эксплуатацию введены новые станки различного назначения. Готовится закупка новейшего кранового оборудования.

Проделанные работы по техническому переоснащению завода позволят более эффективно планировать график выпуска продукции, повысят производительность труда и расширят производственные возможности предприятия. А после второго этапа модернизации предприятия, который включает в себя реконструкцию наливной док-камеры, завод сможет спускать на воду заказы с большими габаритами и спусковым весом.

Модернизация производственных мощностей Выборгского судостроительного завода проводится при поддержке Фонда Развития Промышленности России, который предлагает льготные условия финансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения и др.

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