Группа ПОЛИПЛАСТИК начала выпуск автоматизированных канализационных насосных станций

На «Новомосковском заводе полимерных труб» Группы ПОЛИПЛАСТИК налажено производство канализационных насосных станций (КНС) нового типа — оснащенных автоматизированной системой управления. В конструкцию КНС установлено высокотехнологичное оборудование для автоматизации управления и контроля, а также система удаления запахов.

Выгрузка КНС на объекте © www.polyplastic.ru

Проектное решение для выпуска новой продукции было подготовлено специалистами Группы ПОЛИПЛАСТИК по заказу и в тесном взаимодействии с ресурсоснабжающей организацией Краснодарского края. По условиям проекта, КНС, предназначенные для перекачивания сточных вод, войдут в комплекс новых очистных сооружений в курортной зоне, и потому к их техническим характеристикам и показателям эффективности предъявляются повышенные требования.

Осенью текущего года для заказчика на «Новомосковском заводе полимерных труб» изготовлены две первые КНС общим объемом 600 кубометров. Специалисты предприятия освоили навыки сборки новой продукции со сложным технологическим оборудованием.

Каждое изделие представляет собой три соединенные цилиндрические емкости диаметром 2600 мм и объемом 100 кубометров. Корпусы КНС изготовлены на основе полимерных спиральновитых труб СПИРОЛАЙН, которые отличаются повышенной прочностью. Емкости герметичны в течение всего срока эксплуатации, не подвержены коррозии, устойчивы к смещениям грунта, к статическим, динамическим нагрузкам и воздействию химически активных веществ.

Сборка КНС © www.polyplastic.ru

Высокотехнологичное оборудование, установленное в новых КНС, включает в себя шкаф управления, системы освещения, вентиляции, охранной сигнализации и видеофиксации, запорно-регулирующую арматуру, угольный адсорбционный фильтр для удаления дурнопахнущих веществ. Все установленное оборудование произведено Группой ПОЛИПЛАСТИК. Также в каждой КНС размещено два насоса ПОЛИПАМП, также изготовленных в компании, мощностью 50 кВт и производительностью 180 кубометров в час.

Продукция уже отгружена на объект в Краснодарском крае. КНС будут интегрированы в комплекс новых очистных сооружений с системой автоматизированного управления.

Применение канализационных насосных станций нового типа от Группы ПОЛИПЛАСТИК позволит обеспечить непрерывную перекачку большого объема сточных вод с одновременным удалением дурнопахнущих веществ: аммиака, меркаптана, сероводорода и постоянным онлайн-мониторингом работы установки.

Это первый опыт в целой линейке проектов с применением инженерного оборудования, реализацией которых также занимается Группа ПОЛИПЛАСТИК. В ближайшее время выпуск высокотехнологичных КНС будет продолжен. В компанию уже поступили заказы на аналогичную продукцию для строительства очистных сооружений в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке.

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