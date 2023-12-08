На Находкинском СРЗ спущен на воду краболов «Залив Шелихова» проекта CCa5712LS
На Находкинском судоремонтном заводе (Приморский край) спущено на воду краболовное судно «Залив Шелихова» проекта CCa5712LS. Это пятое судно в рамках заказа Группы компаний «Антей».
"Залив Шелихова" строится по проекту CCa5712LS, предназначен для добычи и перевозки живого краба в Беринговом, Баренцевом и Охотском морях.
Проект краболовного судна CCa 5712LS разрабатывают конструкторы компании «Дамен Инжиниринг» на основе техзадания и при участии специалистов компании-заказчика.
|Основные характеристики краболова проекта CCa 5712LS:
|Длина, м
|57,7
|Ширина, м
|12,6
|Осадка, м
|4,84
|Дедвейт, т
|950
|Площадь кормовой рабочей палубы, м2
|140
|Хранение живого краба в RSW-танках, т/м3
|120 / 640
|Скорость, уз.
|12,6
|Экипаж, чел.
|24
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Источник: https://paluba.media/news/64460