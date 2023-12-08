На Находкинском СРЗ спущен на воду краболов «Залив Шелихова» проекта CCa5712LS

На Находкинском судоремонтном заводе (Приморский край) спущено на воду краболовное судно «Залив Шелихова» проекта CCa5712LS. Это пятое судно в рамках заказа Группы компаний «Антей».

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"Залив Шелихова" строится по проекту CCa5712LS, предназначен для добычи и перевозки живого краба в Беринговом, Баренцевом и Охотском морях.

Проект краболовного судна CCa 5712LS разрабатывают конструкторы компании «Дамен Инжиниринг» на основе техзадания и при участии специалистов компании-заказчика.

Основные характеристики краболова проекта CCa 5712LS: Длина, м 57,7 Ширина, м 12,6 Осадка, м 4,84 Дедвейт, т 950 Площадь кормовой рабочей палубы, м2 140 Хранение живого краба в RSW-танках, т/м3 120 / 640 Скорость, уз. 12,6 Экипаж, чел. 24

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