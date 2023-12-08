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Судостроение и судоходство

На Находкинском СРЗ спущен на воду краболов «Залив Шелихова» проекта CCa5712LS

На Находкинском судоремонтном заводе (Приморский край) спущено на воду краболовное судно «Залив Шелихова» проекта CCa5712LS. Это пятое судно в рамках заказа Группы компаний «Антей».

 © paluba.media

"Залив Шелихова" строится по проекту CCa5712LS, предназначен для добычи и перевозки живого краба в Беринговом, Баренцевом и Охотском морях.

Проект краболовного судна CCa 5712LS разрабатывают конструкторы компании «Дамен Инжиниринг» на основе техзадания и при участии специалистов компании-заказчика.

Основные характеристики краболова проекта CCa 5712LS:
Длина, м 57,7
Ширина, м 12,6
Осадка, м 4,84
Дедвейт, т 950
Площадь кормовой рабочей палубы, м2 140
Хранение живого краба в RSW-танках, т/м3 120 / 640
Скорость, уз. 12,6
Экипаж, чел. 24

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Источник: https://paluba.media/news/64460

Находкинский судоремонтный завод, Приморский край, краболов, ССа5712LS
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