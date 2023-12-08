СЗ «Экспериментальная судоверфь» завершил строительство буксира «Ермак» проекта 090.05

Судостроительный завод «Экспериментальная судоверфь» (Тюменская область) завершил строительство служебно-разъездного судна «Ермак» проекта 090.05.

© rfclass.ru

Судно предназначено для буксировки и толкания сухогрузных барж, и барж для перевозки техники с топливом в баках перевозка пассажиров (спецперсонала) при толкании. Буксир-толкач с жилыми помещениями на главной палубе, рубкой на палубе надстройки в носовой части и машинным отделением в корме. Судно оборудовано водометным движителем собственной разработки ЗАО «Экспериментальная судоверфь». За счет наличия водомётного движителя судно обладает исключительной маневренностью, хорошими показателями тяги и имеет возможность сделать оборот на 180 градусов практически на одном месте.

Основные характеристики судна проекта 090.05: Длина габаритная 19,9 м Ширина габаритная 6,2 м Высота борта на миделе 1,5 м Мощность главного двигателя 270 кВт

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.