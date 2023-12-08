По нацпроекту введено в эксплуатацию свыше 400 искусственных сооружений

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом сезоне уже сданы в эксплуатацию 414 обновленных мостов и путепроводов.

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Всего в 2023 году будут построены, реконструированы и отремонтированы, в том числе капитально, 750 искусственных сооружений. На эти цели предусмотрено финансирование в размере почти 80 млрд руб., из которых 41,1 млрд ― средства федерального бюджета.

При выполнении строительно-монтажных работ обязательно учитывается нагрузка на сооружения, интенсивность дорожного движения, применяются передовые технологии и решения, новые материалы.

В Усть-Куте Иркутской области после реконструкции принят в эксплуатацию мост через реку Куту, расположенный на автомобильной дороге Усть-Кут — Омолой. Сооружение обеспечивает круглогодичную транспортную связь жителей поселка Закута и микрорайона Приленский с центральной частью города, где находятся медицинские, социальные и образовательные учреждения. Протяженность сооружения составляет 169 м, подходов к нему ― 100 м.

© rosavtodor.gov.ru

В процессе строительно-монтажных работ специалисты установили две береговые и шесть русловых опор, сделали семь пролетов протяженностью по 24 м. Провели гидроизоляцию конструкций, армирование и устройство защитного слоя проезжей части, уложили асфальтобетонное покрытие, провели наружное освещение. С обеих сторон моста смонтировали лестничные сходы, переустроили линии электропередач и связи.

В Губахинском городском округе Пермского края после ремонта введен в эксплуатацию мостовой переход через реку Косьву и железнодорожные пути.

Сооружение расположено на трассе Кунгур — Соликамск в районе съезда к всесезонному курорту «Губаха», который пользуется большой популярностью у жителей и гостей региона. Это самое высокое искусственное сооружение, отремонтированное в регионе в 2023 году: его высота ― 21 м, протяженность ― более 300 пог. м.

На объекте выполнено фрезерование старого асфальтобетонного полотна, отремонтированы деформационные швы, заменены подферменники. Также уложена гидроизоляция, которая защитит пролеты от вредного воздействия осадков, устроено новое покрытие и тротуарная часть, заменены перильные и дорожные ограждения. Ремонт производился на каждом из направлений по очереди, что позволило избежать полного перекрытия проезжей части. На время работ действовало реверсивное движение со светофорным регулированием.

Значимые искусственные сооружения привели к нормативам в Каргопольском округе Архангельской области. Здесь завершен ремонт и капитальный ремонт двух мостов ― через реки Волошка и Ухта.

Мост через Волошку протяженностью 110 пог. м расположен на трассе Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож. Он находился в предаварийном состоянии.

Отметим, трасса Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож проходит по трем районам Архангельской области и связывает федеральную трассу М-8 с Республикой Карелией.

Мост через реку Ухту на трассе Песок — Никифорово также был в предаварийном состоянии. Он соединяет две части деревни Песок, находящиеся на разных берегах. Протяженность участка капитального ремонта ― 255 м, длина самого моста ― 89,25 пог. м. В результате капитального ремонта вместо старого деревянного сооружения появилась современная конструкция на надежных железобетонных опорах.

© rosavtodor.gov.ru

В Ленском районе Республики Саха (Якутия) после реконструкции открыто движение по мосту через реку Нюю, расположенному на 114-м км трассы «Мухтуя».

Искусственное сооружение является стратегическим объектом для развития Западной Якутии. Оно будет обеспечивать бесперебойное круглогодичное движение в одном из основных промышленных районов республики, который располагает богатыми месторождениями нефти, газа и строительных материалов. Кроме того, там проживает более 20 тыс. жителей.

Работы по реконструкции стартовали в 2021 году. Протяженность мостового перехода составляет 183 м. Сооружение имеет две полосы движения, покрытие выполнено из сталефибробетона. В процессе реконструкции также заасфальтировали подходы к мосту, их общая протяженность ― 1,57 км.

© rosavtodor.gov.ru

Завершаются работы на значимом для региона искусственном сооружении в Ивановской области. Там открыли движение по путепроводу через железнодорожный переезд, который расположен на трассе Иваново — Кинешма около местечка Горино.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 92%. Все конструктивные элементы путепровода сделаны, выполняются завершающие работы на подходах к сооружению.

Напомним, трасса в направлении Родников, Вичуги, Кинешмы и других малых волжских городов ― одна из самых загруженных в регионе: по ней доставляется значительный объем грузов, жители ежедневно добираются на работу, отправляются в деловые и туристические поездки. Интенсивность движения транспорта на кинешемской трассе достигает 14 тыс. автомобилей в сутки. Помимо этого, после запуска пригородного сообщения и «Ласточки» в Нижний Новгород здесь проходит более 50 поездов в день. По расчетам специалистов, новое сооружение решит проблему транспортных заторов.

© rosavtodor.gov.ru

Реализация проекта стартовала в конце 2021 года, основные работы начались весной 2022 года.

Строительная длина путепровода с подходами составляет 1,3 км, движение будет осуществляться по двум полосам с переходно-скоростными на подходах и поворотах. Также здесь предусмотрено устройство освещения на всей протяженности объекта.

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