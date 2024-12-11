В Москве открыт новый тоннель под путями МЦД-4, связавший районы Бутырский и Марьина Роща

© m24.ru

Открыт автодорожный тоннель под путями МЦД-4, соединяющий Складочную улицу в Бутырском районе и улицу Двинцев в районе Марьина Роща.

Мы в городе реализуем десятки мероприятий, для того чтобы улучшить локальные транспортные истории, связки между районами. Особенно это касается прохода под железнодорожными линиями, которыми пересечена вся Москва, и порой целые районы разъединены железнодорожными путями.

Туннель способен улучшить транспортную доступность для более чем 130 тысяч горожан. Длина объекта составляет 400 метров, в нем предусмотрено по одной полосе движения в каждую сторону. Его начали строить еще в марте 2023 года, а финансирование шло через Адресную инвестиционную программу (АИП) Москвы.

Кроме прочего, в рамках проекта были возведены и реконструированы свыше 1 километра дорог, включая участки улиц Двинцев, Полковой и Стрелецкой. При этом рабочие создали боковой проезд вдоль улицы Двинцев.

Теперь в планах на 2025 год стоит завершить проект по развитию прилегающих дорог протяженностью 1,7 километра от улицы Двинцев до улицы Добролюбова. Так, проектировщики уже работают над железнодорожным путепроводом МЦД-2, что соединит уже Складочную улицу и Добролюбова. В конечном итоге это создаст транспортную связь между ТТК и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈