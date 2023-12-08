Новый производственный участок открыли на «Омсктрансмаше»

© omskregion.info

На Омском заводе транспортного машиностроения запущен новый производственный участок в цехе, где несколько лет назад открыта уникальная автоматическая линия сборки гусеничных лет. На новом участке представлены современные горизонтально-фрезерные обрабатывающие центры для изготовления деталей гусеничных лен.

Оборудование удалось приобрести с помощью субсидия Министерства промышленности и торговли РФ в рамках проведения технического перевооружения производства.

Запуск нового оборудования позволит предприятию в несколько раз увеличить количество изготавливаемой продукции.

© omskregion.info

© omskregion.info

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