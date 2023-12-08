ГТЛК поставила 218 автобусов для трёх регионов за неделю

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На этой рабочей неделе ГТЛК завершила поставки по договору лизинга для Волгограда и таким образом полностью закрыла план нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2023 год. Кроме того прошли очередные передачи городского пассажирского транспорта для Астрахани и Курска по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.

Всего за пять дней ГТЛК поставила:

✔️ 170 автобусов ГАЗ А68R52-511 и 11 автобусов VOLGABUS 4298G4 КПГ для Астрахани (ФНБ)

✔️ 29 автобусов VOLGABUS 5270G4 для Волгограда (БКД-2023)

✔️8 автобусов VOLGABUS 4298G4 КПГ для Курска (ФНБ)

Все поставки осуществлены благодаря мерам поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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