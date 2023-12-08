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Судостроение и судоходство

Второе судно «Метеор» передано Нижегородской области

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Государственная транспортная лизинговая компания ООО «Водолет» и АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» подписали акт технической готовности судна Метеор 120Р «Капитан Полуэктов"

Судно успешно прошло испытания и останется на заводе-изготовителе до начала навигации 2024 года. Новый «Метеор» получил имя капитана-испытателя Виктора Полуэктова. Планируется организовать межрегиональные рейсы вниз по Волге до Ульяновска и вверх — до Рыбинска.

Третий метеор будет передан Нижегородской области в первой половине 2024 года.

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Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/news/

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