Российские школьники завоевали 6 золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде
Подведены итоги XX Международной естественно-научной олимпиады юниоров. Все члены российской команды получили награды высшего достоинства.
Также ребята получили бронзу в экспериментальном туре в командном зачете.
Соревнование проходило в Таиланде для школьников из 55 стран мира. Участники продемонстрировали свои знания физики, химии и биологии в трех турах: тестовом, теоретическом и экспериментальном.
Обладателями золотых медалей стали:
- Федор Авдеев, Москва;
- Роберт Битлев, Санкт-Петербург;
- Владимир Беленький, Москва;
- Роман Кожевников, Московская область;
- Мария Мягкова, Москва;
- Мария Торкановская, Московская область.
Сборная России принимает участие с самого первого соревнования. Команда формируется по результатам финалов Всероссийской олимпиады школьников по физике и химии, а также по итогам тестирования и рейтинга региональных этапов и учебно-тренировочных сборов.
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