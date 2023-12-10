Российские школьники завоевали 6 золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде

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Подведены итоги XX Международной естественно-научной олимпиады юниоров. Все члены российской команды получили награды высшего достоинства.

Также ребята получили бронзу в экспериментальном туре в командном зачете.

Соревнование проходило в Таиланде для школьников из 55 стран мира. Участники продемонстрировали свои знания физики, химии и биологии в трех турах: тестовом, теоретическом и экспериментальном.

Обладателями золотых медалей стали:

Федор Авдеев, Москва;

Роберт Битлев, Санкт-Петербург;

Владимир Беленький, Москва;

Роман Кожевников, Московская область;

Мария Мягкова, Москва;

Мария Торкановская, Московская область.

Сборная России принимает участие с самого первого соревнования. Команда формируется по результатам финалов Всероссийской олимпиады школьников по физике и химии, а также по итогам тестирования и рейтинга региональных этапов и учебно-тренировочных сборов.

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