В Приморье пожарные подразделения получили 35 новых машин

© adm-ussuriisk.ru

Подразделения краевой противопожарной службы в муниципалитетах Приморского края пополнились новыми машинами.

Пожарные УРАЛы и МАЗы оснащены всем необходимым не только для тушения огня, но и для ликвидации аварийных ситуаций и ДТП, в том числе лебедками, оборудованием для резки металла.

На вооружение встали и 10 УАЗов-пикапов. Этот вид транспорта хорошо себя зарекомендовал там, где тяжело проехать большой пожарной машине, а зачастую и нет такой необходимости — достаточно ручного инструмента для ликвидации возгорания. Именно этим снаряжением и оснащены пикапы, а также мотопомпами для откачки воды при подтоплениях.

За последние годы в Приморье парк пожарно-спасательной техники и оборудования значительно пополнился и обновился. Десятки единиц пожарных машин различной модификации — от тяжелых КАМАЗов и УРАЛов до небольших УАЗов, квадрокоптеры, моторные лодки, ранцевые огнетушители, а также другие инструменты и приспособления встали на вооружение приморских спасателей.

С этого года на базе регионального минГОЧС создаются подразделения для расчистки водных объектов в населенных пунктах края. Первые самосвалы, погрузчики, экскаваторы и краны уже закуплены.

© adm-ussuriisk.ru

© adm-ussuriisk.ru

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