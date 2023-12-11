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Судостроение и судоходство

На Енисее спустили на воду хаусбот проекта № 264

На Енисее спущен на воду хаусбот проекта № 264. Назначение плавучего объекта — проживание людей в надстройке.

 © rfclass.ru

Технические характеристики:

  • Длина габаритная — 27,5 м;
  • Длина конструктивная — 24,7 м;
  • Ширина конструктивная — 14,0 м;
  • Высота борта — 1,350 м;
  • Высота надводного борта — 0,870 м
  • Валовая вместимость — 367,65 р.т.
  • Общее количество людей на борту — 12 чел.

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Источник: https://rfclass.ru/events/2023/deka...tvom-plavuchego-obekta-proekta-264/

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Хаусбот, 264
  • Нет аватара Artem1979
    11.12.2314:14:22

    А куда простите за вопрос с него фекалии смываются???)))

    #1273599
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