На Енисее спустили на воду хаусбот проекта № 264

На Енисее спущен на воду хаусбот проекта № 264. Назначение плавучего объекта — проживание людей в надстройке.

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Технические характеристики:

Длина габаритная — 27,5 м;

Длина конструктивная — 24,7 м;

Ширина конструктивная — 14,0 м;

Высота борта — 1,350 м;

Высота надводного борта — 0,870 м

Валовая вместимость — 367,65 р.т.

Общее количество людей на борту — 12 чел.

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