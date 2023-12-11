На Енисее спустили на воду хаусбот проекта № 264
На Енисее спущен на воду хаусбот проекта № 264. Назначение плавучего объекта — проживание людей в надстройке.
Технические характеристики:
- Длина габаритная — 27,5 м;
- Длина конструктивная — 24,7 м;
- Ширина конструктивная — 14,0 м;
- Высота борта — 1,350 м;
- Высота надводного борта — 0,870 м
- Валовая вместимость — 367,65 р.т.
- Общее количество людей на борту — 12 чел.
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