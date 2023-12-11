На Самусьском ССЗ заложена баржа-площадка проекта RDB 66.68МА
На Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе (Томская область) прошла церемония закладки аппарельной несамоходной баржи-площадки проекта RDB 66.68МА.
Основными отличиями новой баржи от несамоходных барж-площадок проекта 66.68М является наличие аппарели (площадка для заезда и съезда техники), а также усиленная палуба.
|Основные характеристики баржи проекта RDB 66.68МА:
|Длина по ЛГВЛ
|90,2 м
|Ширина В
|14,5 м
|Высота борта H
|4,5 м
|Осадка Тгр
|2,7 м
|Грузоподъемность
|2500 т
|Размеры грузовой палубы
|12,0×73,9 м
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Источник: https://paluba.media/news/64672