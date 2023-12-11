Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

На Самусьском ССЗ заложена баржа-площадка проекта RDB 66.68МА

На Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе (Томская область) прошла церемония закладки аппарельной несамоходной баржи-площадки проекта RDB 66.68МА.

 © paluba.media

Основными отличиями новой баржи от несамоходных барж-площадок проекта 66.68М является наличие аппарели (площадка для заезда и съезда техники), а также усиленная палуба.

 © paluba.media

Основные характеристики баржи проекта RDB 66.68МА:
Длина по ЛГВЛ 90,2 м
Ширина В 14,5 м
Высота борта H 4,5 м
Осадка Тгр 2,7 м
Грузоподъемность 2500 т
Размеры грузовой палубы 12,0×73,9 м

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://paluba.media/news/64672

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Самусьский судостроительно-судоремонтный завод, Томская область, баржа, RDB 66.68МА
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,