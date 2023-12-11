В Челябинске открыт завод нефтяного оборудования

© dk.ru

Завод нефтяного оборудования «Буран» открыт в Челябинске 11 декабря на территории ЧТЗ, производственные мощности занимают площадь 7 тыс. кв. м. Из собственных заготовок предприятие будет производить оборудование для нижнего заканчивания скважин: подвески хвостовиков, пакеры, технологическая оснастка для цементирования, муфты для многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП), фильтры — перфорированные, каркасные и прямой намотки. Аналогов его продукции на рынке практически нет: завод занял нишу ушедших с российского рынка канадских и американских компаний.

По словам генерального директора ЗНО «Буран"Игоря Гирича, решение о строительстве завода было принято в 2022 г., проект фактически был реализован за полтора года. На первой очереди производства занято 80 человек, однако после запуска второй и третьей очередей штат вырастет до 1,5 тыс. человек.

https://guberna...iya-buran-26883

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.