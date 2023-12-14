В Самарской области заработала третья очередь семенного завода

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Агрохолдинг «Зерно жизни» ввёл в эксплуатацию в селе Новая Кармала Самарской области третью очередь завода по производству элитных семян.

В рамках третий очереди построены мощности силосного хранения на 7 тыс. тонн, общий объем хранения на заводе превысил 20 тыс. тонн.

Общая стоимость проекта (три очереди) составила около 250 млн рублей.

«Новое предприятие полностью автоматизировано, элеватор оснащен системами сушки, очистки, сепарации и аспирации, проводятся температурный контроль и механизированная выгрузка», — говорится в сообщении.

В настоящее время на заводе работают с посевным материалом 11 сортов сельхозкультур: это озимая и яровая пшеница, ячмень, горох, нут, масличный лен. Две производственные линии завода рассчитаны на обработку и выпуск около 40 тонн семян в час.

«В планах на 2024 год расширение посевных площадей под твёрседую яровую пшеницу. Как известно, цена ее в 1,5-2 раза выше, чем цена яровой мягкой. Безенчукские сорта очень хорошие. К примеру, в этом сезоне урожайность „Безенчукской крепости“ составила 35 ц/га. На будущий год мы подготовили семенного материала яровой твердой пшеницы около 3 тыс. т, это почти в два раза большее, чем в этом», — приводятся в сообщении слова замдиректора агрохолдинга «Зерно жизни» по семеноводству Олега Федорова.

Завод для производства элитных семян был запущен в 2014 году на базе семенного хозяйства «Кармала», вторая очередь завода была введена в 2018 году.

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