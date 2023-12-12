В Рязанской области заработал новый цех переработки молока

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В Касимовском районе запущен молочный цех перерабатывающего кооператива «Ермолово».

Все высокотехнологичное оборудование, на котором изготавливается питьевое молоко, кефир, ряженка, творог, сметана, а также линия упаковки отечественного производства. Кооперативное объединение получает господдержку. В 2022 г. кооперативу предоставлен грант на сумму 8 636 363,64 рублей. Дополнительно за два года компенсировано затрат на технологическое развитие на сумму более 8,5 млн. рублей.

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