Результаты импортозамещения в сфере энергетики и ЖКХ в Москве

Предприятия городского хозяйства Москвы уже много лет ведут системную работу в области импортозамещения.

Как итог, сегодня 95% производственных компонентов газового хозяйства Москвы изготавливают в России, в том числе на собственных мощностях компании «Мосгаз». Если 5 лет назад доля зарубежных агрегатов и арматуры составляла 40%, то сейчас зависимость от импорта минимальна.

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В «Мослифт» так же — здесь выпускают четыре собственные модели подъемников: пассажирские, малые грузовые, панорамные, для медицинских учреждений. Все они на 95% собраны из деталей российского производства. Недавно разработали скоростной лифт, способный двигаться 2,5 м/с. Он спроектирован без машинного помещения — лебедка устанавливается в шахте. Сейчас лифт на сертификации.

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«Россети Московский регион» на воздушных линиях электропередачи начали ставить маркерные шары из алюминиевого сплава. Раньше использовали импортные пластиковые. Наши — надежнее, прослужат минимум 40 лет. В целом доля импортозамещения в компании на сегодня составляет 98%.

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«Мосводоканал» тоже активно применяет отечественную продукцию: реагенты для подготовки питьевой воды, трубы, запорно-регулирующую арматуру, люки смотровых колодцев, насосы, контрольно-измерительные приборы и технологическое оборудование. Вместо импортных начали использовать отечественные ультрафильтрационные мембраны для глубокой очистки воды. По результатам исследований наши мембраны по качеству не уступают зарубежным. В «Мосводоканале» работает пять собственных производственных площадок.

ГБУ «Озеленение» в этом году вместо обычных светодиодных ламп в теплицах стали применять зеркальные, разработанные российскими специалистами. КПД таких ламп — 95%. Они производят на 15-20% больше света, чем аналоги, а мощность варьируется от 70 до 1000 ватт.

© www.mos.ru

«Мосводосток» при обслуживании водосточный сети, рек и прудов применяет около 85% материалов отечественного производства. Применяются российские чугунные люки и решетки для смотровых и дождеприемных колодцев, асфальтобетонные смеси для ремонта и устройства дорожных покрытий ливневой сети, инструменты и оборудование для сбора мусора на водных объектах, рукава для реконструкции сетей водоотведения. Устанавливается российское насосное оборудование и задвижки с электроприводом. Для устройства водоупорного слоя на водных объектах используют мембраны также из отечественных материалов.

© www.mos.ru

Программа импортозамещения в области энергетики и ЖКХ реализуется успешно. Столичные компании во многом уже отказались от импорта и используют отечественные комплектующие и материалы, производят оборудование и разрабатывают новые технологии.

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