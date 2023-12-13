Добавить статью
Лого Сделано у нас
Модернизация

Завод имени Ильича в Мариуполе запустил первые три цеха

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, где во время боев в городе долго укрывались украинские военные, после разминирования запустил первые три цеха, на производстве уже работают более 3,5 тысячи человек, а часть продукции используют для восстановления предприятия, рассказал первый заместитель директора завода Роман Солонарь.

В настоящее время на предприятии, по словам замдиректора, работают 3,7 тысячи человек, в дальнейшем штат планируют расширить до 24 тысяч работников.

«"Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия», — сказал собеседник.

Кроме того, запущен и третий — копровый — цех, где готовят к плавке лом черных металлов.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://ria.ru/20231213/zavod-19154...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


ДНР, Мариуполь
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    13.12.2313:11:31

    хорошо,что практически удалось сохранить производство и большое количество рабочих мест для мариупольцев

    #1273763
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      13.12.2313:13:23

      Ну это пока всё-таки вспомогательные цеха запустили. Настоящее производство ещё впереди. А значит и рабочие места.

      #1273764
  • Нет аватара Александр У.
    13.12.2315:17:04

    24 тысячи работников!!! Это как минимум 24 тысячи семей будут обеспечены, а с учетом всего того, что работает на обеспечение комбината и на быт работников это все 100 тыс. человек работой обеспечат.

    Новость очень хорошая.

    Отредактировано: Александр У.~15:18 13.12.23
    #1273777
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,