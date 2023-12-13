Завод имени Ильича в Мариуполе запустил первые три цеха

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, где во время боев в городе долго укрывались украинские военные, после разминирования запустил первые три цеха, на производстве уже работают более 3,5 тысячи человек, а часть продукции используют для восстановления предприятия, рассказал первый заместитель директора завода Роман Солонарь.

В настоящее время на предприятии, по словам замдиректора, работают 3,7 тысячи человек, в дальнейшем штат планируют расширить до 24 тысяч работников.

«"Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия», — сказал собеседник.

Кроме того, запущен и третий — копровый — цех, где готовят к плавке лом черных металлов.

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