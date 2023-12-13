Установленная мощность Саратовской ГЭС достигла 1445 МВт

Мощность Саратовской ГЭС возросла на 6 МВт и достигла 1445 МВт.

Саратовская ГЭС. Декабрь. © rushydro.ru

Это стало возможным в результате замены оборудования гидроагрегата № 7 в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

В настоящее время на Саратовской ГЭС заменены генераторы на всех гидроагрегатах и 18 гидротурбин из 24. Помимо обновления гидроагрегатов, реализуется ряд мероприятий, необходимых для документального оформления увеличения мощности. В частности, ведутся работы по замене систем возбуждения генераторов, установлена автоматика ограничения перегрузки автотрансформаторов.

В общей сложности в 2023 году мощность Саратовской ГЭС возросла на 18 МВт, в том числе за счет замены оборудования гидроагрегатов № 3 и 5.

После завершения реализации проекта по обновлению гидротурбин и процедуры оформления необходимых документов установленная мощность Саратовской ГЭС увеличится на 10%. Это сопоставимо с вводом на ГЭС двух дополнительных гидроагрегатов.

Справка: РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений. За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 586 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 135 гидротурбин, 123 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

ГА - 7 © rushydro.ru

Машзал Саратовской ГЭС © rushydro.ru

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