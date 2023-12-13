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Энергетика и ТЭК

Установленная мощность Саратовской ГЭС достигла 1445 МВт

Мощность Саратовской ГЭС возросла на 6 МВт и достигла 1445 МВт.

Саратовская ГЭС. Декабрь.Саратовская ГЭС. Декабрь. © rushydro.ru

Это стало возможным в результате замены оборудования гидроагрегата № 7 в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

В настоящее время на Саратовской ГЭС заменены генераторы на всех гидроагрегатах и 18 гидротурбин из 24. Помимо обновления гидроагрегатов, реализуется ряд мероприятий, необходимых для документального оформления увеличения мощности. В частности, ведутся работы по замене систем возбуждения генераторов, установлена автоматика ограничения перегрузки автотрансформаторов.

В общей сложности в 2023 году мощность Саратовской ГЭС возросла на 18 МВт, в том числе за счет замены оборудования гидроагрегатов № 3 и 5.

После завершения реализации проекта по обновлению гидротурбин и процедуры оформления необходимых документов установленная мощность Саратовской ГЭС увеличится на 10%. Это сопоставимо с вводом на ГЭС двух дополнительных гидроагрегатов.

Справка:

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 586 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 135 гидротурбин, 123 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

ГА - 7ГА - 7 © rushydro.ru

Машзал Саратовской ГЭСМашзал Саратовской ГЭС © rushydro.ru

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Источник: https://rushydro.ru/press/news/1212202385260/#&gid=1&pid=1

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модернизация, энергетика, гидроэнергетика, ГЭС, РусГидро, Саратовская ГЭС
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    13.12.2312:26:26

    мощность Саратовской ГЭС увеличится на 10%. Это сопоставимо с вводом на ГЭС двух дополнительных гидроагрегатов

    Как просто: вместо того, чтобы строить новые ГЭС, модернизация старых.

    Отредактировано: Сергей Котенко~12:26 13.12.23
    #1273754
    • de_moore de_moore
      13.12.2313:33:14

      На деле проще построить новое, чем заниматься реконструкцией старого

      Отредактировано: de_moore~13:54 13.12.23
      #1273766
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        13.12.2316:56:50

        Проще не всегда лучше.

        При строительстве ГЭС теряются огромные пространства плодородных земель, люди покидают затапливаемые деревни и города. История каскада ГЭС на Волге много чего помнит.

        #1273783
      • Jorjio774 Jorjio774
        13.12.2320:00:13

        Как сказать.

        #1273799
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