На Белогородской судоверфи заложены два сухогруза проекта АРК-2023

На Белогородской судоверфи (Тверская область) состоялась торжественная церемония закладки килевых секций двух сухогрузных судов проекта АРК-2023.

© paluba.media

Проект АРК-2023 — это самоходное сухогрузное судно дедвейтом около 3500 тонн смешанного «река — море» плавания нового поколения, предназначенное для перевозки генеральных, навалочных, лесных и крупногабаритных грузов или контейнеров (248 TEU, 144/104 в трюм и на палубу соответственно).

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На сухогрузе предусмотрены два трюма, из них один максимально возможной длины для перевозки негабаритных грузов.

© paluba.media

Сухогрузы будут строится на Белогородской верфи — с нуля и до сдачи заказчику. Строительство обоих судов планируется завершить к середине 2025 года.

Проект разработан специалистами «АРК» с прицелом на работу на Беломорско-Балтийском канале (ББК) с учетом габаритов канала и количества шлюзов. Габариты судна позволяют проходить ББК с максимальной загрузкой.

© paluba.media

Технические характеристики судов проекта АРК2023: Длина габаритная, м 118 Ширина габаритная, м 13,6 Осадка река / море, м 3,6 / 4,5 Надводный габарит до несъемных частей при минимальной эксплуатационной осадке, м 14 Максимальная скорость хода, уз. 11 Автономность плавания судна, суток не менее 30 суток

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