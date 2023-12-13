На Белогородской судоверфи заложены два сухогруза проекта АРК-2023
На Белогородской судоверфи (Тверская область) состоялась торжественная церемония закладки килевых секций двух сухогрузных судов проекта АРК-2023.
Проект АРК-2023 — это самоходное сухогрузное судно дедвейтом около 3500 тонн смешанного «река — море» плавания нового поколения, предназначенное для перевозки генеральных, навалочных, лесных и крупногабаритных грузов или контейнеров (248 TEU, 144/104 в трюм и на палубу соответственно).
На сухогрузе предусмотрены два трюма, из них один максимально возможной длины для перевозки негабаритных грузов.
Сухогрузы будут строится на Белогородской верфи — с нуля и до сдачи заказчику. Строительство обоих судов планируется завершить к середине 2025 года.
Проект разработан специалистами «АРК» с прицелом на работу на Беломорско-Балтийском канале (ББК) с учетом габаритов канала и количества шлюзов. Габариты судна позволяют проходить ББК с максимальной загрузкой.
|Технические характеристики судов проекта АРК2023:
|Длина габаритная, м
|118
|Ширина габаритная, м
|13,6
|Осадка река / море, м
|3,6 / 4,5
|Надводный габарит до несъемных частей при минимальной эксплуатационной осадке, м
|14
|Максимальная скорость хода, уз.
|11
|Автономность плавания судна, суток
|не менее 30 суток
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