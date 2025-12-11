Завершено строительство НИС «Викентий Зайцев» проекта ТСК.550
На Белогородской судоверфи (Тверская область) завершено строительство научно-исследовательского судна «Викентий Зайцев» проекта ТСК.550.
Новый корабль представляет из себя самоходное закрытое стальное судно с двухъярусной надстройкой на главной палубе. Длина корабля 36,3 метров, ширина — 7,3 метра. На борту созданы все условия для работы ученых. Всего судно рассчитано на то, что здесь будут работать четыре члена экипажа и семь сотрудников научных учреждений.
Заказчиком данного научно-исследовательского судна является Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.
Назвать судно решили в честь профессора, лауреата Государственной премии СССР, одного из директоров института Викентия Петровича Зайцева, который внёс большой вклад в развитее рыбохозяйственной науки.
Технические характеристики:
тип и назначение научно-исследовательское судно
длина расчетная (по КВЛ) 34,4 м
длина габаритная 36,3 м
ширина расчетная (по КВЛ) 7,00 м
ширина габаритная 7,3 м
высота надводного борта 0,960 м
