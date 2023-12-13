Тюменская область полностью покрыла свои потребности в тепличных овощах

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Официальное открытие четвёртой очереди тепличного комплекса «ТюменьАгро» в деревне Нариманова состоялось 13 декабря. Комплекс входит в Группу компаний «РОСТ» по выращиванию овощей в защищённом грунте. Задействование ТК на полную мощность позволит полностью удовлетворить круглогодичные потребности в огурцах и томатах Тюменской области и существенно насытить томатами и огурцами рынки других регионов. Комплекс стал самым крупным на территории от Урала до Тихого океана. Реализация инвестиционного проекта обеспечила работой ещё 370 человек.

Четвёртая очередь тепличного комплекса расположилась на площади 18,9 га и сможет производить 8 500 тонн овощей ежегодно. Общая площадь предприятия выросла до 51,7 га, а мощность — до 40 000 тонн в год в зависимости от сортов и гибридов (томаты, черри, огурцы).

За последние 5 лет производство овощей закрытого грунта в Тюменской области практически удвоилось до 39 тыс. тонн. Решающую роль в этом сыграли три очереди комплекса. С введением в строй четвёртой очереди жители Тюменской области смогут в любое время года приобретать свежие томаты и огурцы собственного производства, больше нет необходимости в завозе. Более того, появилась возможность поставлять овощи в регионы, остро нуждающиеся в продуктах растениеводства.

Бюджет проекта — более 16,7 млрд рублей, основную часть средств обеспечил Россельхозбанк. Старт был дан в 2015 году.

С введением в эксплуатацию четвёртой очереди «ТюменьАгро» появилось ещё 370 рабочих мест. В целом комплекс трудоустроил 1100 человек.

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