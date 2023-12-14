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Информационные технологии

В Оренбурге начал работу новый центр управления процессами добычи «Газпром нефти»

«Газпром нефть» запустила Центр управления производством, который круглосуточно сопровождает процессы бурения и добычи в Оренбургской области.

 © www.gazprom-neft.ru

Он стал частью системы технологических центров компании, которые обеспечивают эффективную и безопасную разработку сотен месторождений «Газпром нефти» по всей России.

Центр управления производством (ЦУП) в Оренбурге контролирует ключевые этапы проектов — от геологического сопровождения бурения до добычи, сбора, подготовки и транспортировки нефти.

Он сопровождает разработку 10 месторождений «Газпром нефти» в Оренбургской области, а также деятельность около 900 скважин, установок подготовки сырья, трубопроводов и других объектов наземной инфраструктуры.

Цифровые инструменты уже повысили скорость ввода скважин на 10% и позволили предприятию дополнительно добыть 40 тысяч тонн нефти.

Центр спроектирован по принципу единого IT-пространства, где сотрудники с помощью цифровых инструментов круглосуточно контролируют все производственные процессы, корректируют работу скважин, повышают точность бурения и эффективность производства. Его работу сопровождает кросс-функциональная команда, включающая технологов, геологов, петрофизиков, супервайзеров по бурению и других специалистов.

 © www.gazprom-neft.ru

 © www.gazprom-neft.ru

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Источник: https://www.gazprom-neft.ru/press-c...-protsessami-dobychi-gazprom-nefti/

информационные технологии, центры управления технологическими процессами, центр управления производством, «Газпром нефть», Оренбург
  • Нет аватара Serguei
    14.12.2318:31:18

    Слава Богу нашим «госкомпаниям», понастроивших «центров» и НПЗ пачками во враждебных странах, сами же западные «партнёры» и дали пинка. Начали «госкомпании» строить в России. А то скромные и милые на улыбку «госнефтяники» не хотят говорить, что им НЕ ВЫГОДНО строить НПЗ в России: будет слишком много продукта, цены будут не такими, какими хотят вертикально-интегрированные «госнефтяники». Это в ушедшем СССР за сорок лет, с 1945 по 1985 гг., строили десятками НПЗ, которые до сих пор работают на «госняфтяников» и частников. А сколько десятков НПЗ построили наши «госкомпании» за те же 40 лет, с 1985 по 2023 гг? Поэтому в СССР шел рост рождения младенцев до 1987 года (=2,5 млн.), а в «невероятно справедливое гражданское общество» 1999 года рождаемость упала до 1,2 млн. младенцев, потому что не стало ресурсов в стране, они были просто уничтожены либо выведены «госнефтяниками» и частниками в офшоры. Сейчас немного выправился показатель, но всё равно болтается около 1,4 млн. Что офшоры исчезли, все стали платить налоги в стране, как это было в СССР? Надо возвращать стратегические отрасли в лоно государства. Мне лично хорошо понятно, что паразиты сидят на товаре, который и без них продается.

    Отредактировано: Serguei~18:32 14.12.23
    #1273874
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