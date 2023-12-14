В Оренбурге начал работу новый центр управления процессами добычи «Газпром нефти»
«Газпром нефть» запустила Центр управления производством, который круглосуточно сопровождает процессы бурения и добычи в Оренбургской области.
Он стал частью системы технологических центров компании, которые обеспечивают эффективную и безопасную разработку сотен месторождений «Газпром нефти» по всей России.
Центр управления производством (ЦУП) в Оренбурге контролирует ключевые этапы проектов — от геологического сопровождения бурения до добычи, сбора, подготовки и транспортировки нефти.
Он сопровождает разработку 10 месторождений «Газпром нефти» в Оренбургской области, а также деятельность около 900 скважин, установок подготовки сырья, трубопроводов и других объектов наземной инфраструктуры.
Цифровые инструменты уже повысили скорость ввода скважин на 10% и позволили предприятию дополнительно добыть 40 тысяч тонн нефти.
Центр спроектирован по принципу единого IT-пространства, где сотрудники с помощью цифровых инструментов круглосуточно контролируют все производственные процессы, корректируют работу скважин, повышают точность бурения и эффективность производства. Его работу сопровождает кросс-функциональная команда, включающая технологов, геологов, петрофизиков, супервайзеров по бурению и других специалистов.
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14.12.2318:31:18