В Оренбурге начал работу новый центр управления процессами добычи «Газпром нефти»

«Газпром нефть» запустила Центр управления производством, который круглосуточно сопровождает процессы бурения и добычи в Оренбургской области.

© www.gazprom-neft.ru

Он стал частью системы технологических центров компании, которые обеспечивают эффективную и безопасную разработку сотен месторождений «Газпром нефти» по всей России.

Центр управления производством (ЦУП) в Оренбурге контролирует ключевые этапы проектов — от геологического сопровождения бурения до добычи, сбора, подготовки и транспортировки нефти.

Он сопровождает разработку 10 месторождений «Газпром нефти» в Оренбургской области, а также деятельность около 900 скважин, установок подготовки сырья, трубопроводов и других объектов наземной инфраструктуры.

Цифровые инструменты уже повысили скорость ввода скважин на 10% и позволили предприятию дополнительно добыть 40 тысяч тонн нефти.

Центр спроектирован по принципу единого IT-пространства, где сотрудники с помощью цифровых инструментов круглосуточно контролируют все производственные процессы, корректируют работу скважин, повышают точность бурения и эффективность производства. Его работу сопровождает кросс-функциональная команда, включающая технологов, геологов, петрофизиков, супервайзеров по бурению и других специалистов.

© www.gazprom-neft.ru

© www.gazprom-neft.ru

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