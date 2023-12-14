«КАМАЗ» в Таганроге

В Таганрог поставлена партия электробусов КАМАЗ. Инновационная пассажирская техника реализуется в рамках программы комплексного развития городского электротранспорта.

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Всего в адрес Таганрога передано десять электробусов КАМАЗ-6282.

Планируется, что маршруты электробусов соединят районы Русское поле и Северный жилой массив с центральной частью города. Уже в начале следующего года электробусы выйдут на городские маршруты. Техника поставлена в рамках программы комплексного развития городского электрического общественного транспорта.

В федеральный проект по развитию городского электротранспорта вошли двенадцать регионов, «КАМАЗ» является его активным участником и осуществляет поставку инновационного транспорта в семь регионов. В общей сложности по этой программе в 2023 году будет поставлено 272 электробуса, из которых 97 электробусов производства «КАМАЗ». На сегодня крупные партии инновационной техники КАМАЗ получили Волгоград (21 электробус) и Ростов-на-Дону (20 электробусов), 16 электробусов было поставлено в Пермь. Ещё по десять электробусов КАМАЗ компания отгрузила в Курск, Липецк и Таганрог. Последняя партия из 10 электробусов будет поставлена в Волгодонск до конца года.

«КАМАЗ» поддерживает усилия, которые государство прилагает для улучшения экологической обстановки в городах России и снижения выбросов загрязняющих веществ. Мы также стремимся внести свой вклад в эту масштабную работу, разрабатывая и выпуская экологически чистый пассажирский транспорт, работающий на газомоторном топливе и электротяге. Поэтому «КАМАЗ» продолжит участвовать в таких востребованных госпрограммах, благодаря которым у регионов появляется возможность приобретать инновационную пассажирскую технику. Надеемся, что жители Таганрога по достоинству оценят комфорт и удобство электробусов КАМАЗ", — отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

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