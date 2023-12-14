В Татарстане запущена новая линия по выпуску полимерных композитов

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В Высокогорском районе Татарстана торжественно запустили в эксплуатацию новую экструзионную линию по выпуску полимерных композитов.

ООО «ПК „Полигран“» занимается производством полимерных композиций на основе полиэтилена для изготовления изоляции и оболочки на кабельных и трубных заводах России и Беларуси, а также для изготовления композитов, применяемых в различных отраслях промышленности, таких как строительство, упаковка и товары бытового назначения. Производимая продукция замещает импортные композиты компании Borealis (Австрия).

Ввод в эксплуатацию новой комплектной экструзионной линии позволит оперативно реагировать на запросы рынка, создавая актуальные материалы, занимать ниши наукоемких и высокотехнологичных материалов. Эта линия — единственная в России с полностью разработанными и внедренными отечественными алгоритмами программного обеспечения. Ее ввод в эксплуатацию позволит увеличить объем выпуска импортозамещающей продукции на 47% и нарастить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

«Основные наши потребители — кабельные предприятия России, также осуществляем поставки в Беларусь», — пояснил ехнический директор ООО «ПК „Полигран“» Сайфутдинов.

Он добавил, что из-за санкций предприятие столкнулось с нехваткой оборудования и отсутствием программного обеспечения. Но благодаря совместной работе с программистами удалось создать российское ПО. Выпуск продукции полностью автоматизирован.

«Сейчас для управления новой линией нужен всего один человек. Кроме того, были запреты на ввоз европейских компаундов, но благодаря нашей компании российские потребители кабельно-проводниковой продукции не нуждаются в иностранном сырье», — заверил Сайфутдинов.

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