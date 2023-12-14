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Компания «РЖД» открыла движение поездов по второму главному пути на перегоне Дакка — Датта в Хабаровском крае.

Перегон Дакка — Датта пересекает хребет Сихотэ-Алинь, что осложняло работу железнодорожников. При модернизации отсыпано 576 тыс. куб. м земляного полотна, уложено более 10 км нового пути и восемь стрелочных переводов. Для преодоления сложного рельефа возведено 12 искусственных сооружений: два моста и десять водопропускных труб.

Всего в 2023 году на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино Дальневосточной магистрали ведутся работы на 18 перегонах. Движение поездов открыто уже на шести из них. В 2024 году планируется развернуть строительство еще на 14 объектах. Это позволит в будущем увеличить провозную способность к портам на берегу Татарского пролива с 39,8 до 81,8 млн тонн.

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Схема — https://vk.com/...3otgxu711339055

https://www.tod...o3l2af774251831

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