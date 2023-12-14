УКВЗ: 28 трамвайных вагонов для Липецка

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в соответствии с контрактом, заключенным с концессионером ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк», завершил поставку партии трамвайных вагонов 2023 года в Липецк в количестве 28 единиц.

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Трамвайные вагоны для Липецка модели 71-628-02 — односекционные, со 100% низким уровнем пола.

Они отличаются ультрасовременным дизайном, при этом особое внимание уделено комфорту внутри салона. Рабочее место водителя оснащено индивидуальной системой климата кабины, системой контроля за состоянием водителя и системой помощи при маневрировании. Система климат-контроля позволяет поддерживать комфортную температуру внутри вагона. Техническое оснащение новых трамваев включает систему видеонаблюдения, семь камер в салоне, пять камер обзора для безопасности перевозок, два медиаэкрана, восемь USB-точек зарядки для мобильных телефонов.

Трамваи оборудованы комплексом современных электронных маршрутоуказателей и системой автоинформирования пассажиров. По условиям контракта в 2024 году УКВЗ изготовит и передаст в Липецк еще 18 трамвайных вагонов той же модели.

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