«ВМПавто» запустил новый цех по производству моторных масел и пакета присадок

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Санкт-Петербургская научно-производственная компания «ВМПавто» запустила новую линию по производству моторных масел и пакета присадок с допуском SN.

Компания планирует производить до 1000 тонн масел в месяц.

Новый цех, как уточнили в «ВМПавто», отличается высокой степенью автоматизации и многоуровневым контролем качества (входящее сырье, система точного дозирования, полупродукт и готовая продукция).

Сначала базовые масла проходят через систему фильтрации и через расходомер, а после, по одной из ветвей, поступают в цистерну. Все четыре ёмкости соединены между собой и оснащены большим количеством датчиков безопасности. Так, синий датчик — это контролер заливки масла; система безопасности срабатывает на определенном максимальном уровне заливки и останавливает работу. Зеленые датчики отвечают за включение вентиляции, которая, при необходимости, будет откачивать вредные пары от базовых масел наружу.

На новом предприятии также установлена линия розлива масел и упаковки готовой продукции. За один час разливается примерно 1000 канистр.

«Главная особенность нового цеха заключается в том, что он включает в себя полный цикл производства, включая, конечно же, приготовление пакета присадок», — отметил директор «ВМПавто» Василий Кузьмин.

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