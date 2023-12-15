Завершена модернизация завода по производству заменителей грудного молока в Московской области

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Компания «Инфаприм» из подмосковной Истры завершила работы по установке и наладке оборудования.

Компания входит в число импортозамещающих и системообразующих предприятий страны. Благодаря модернизации оборудования объёмы выпускаемой продукции в год достигнут 10 000 тонн заменителя грудного молока.

Вложенные в проект инвестиции составили 4,3 млрд рублей.

Эти средства позволят предприятию увеличить производственные мощности и дополнительно создать 112 новых рабочих мест.

Компания «Инфаприм» — отечественный производитель заменителей грудного молока с полным циклом производства, которая ведёт свою деятельность с 2012 года. Это единственное предприятие в России, выпускающее специализированные сухие смеси для детей с отклонениями в пищеварении и аллергией, а также смеси для питания детей, имеющих редкие генетические заболевания.

«Инфаприм» также является единственным российским производителем клинического питания для взрослых, которое используется во многих больницах России.

Российский рынок заменителей грудного молока сильно зависит от импорта. Модернизация производства «Инфаприм» позволит увеличить объёмы выпуска продукции до 10 тыс. т в год, что обеспечит около 30% потребностей страны.

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