НСРЗ спустил на воду краболовное судно «Бухта Натальи» проекта ССа5712LS
15 декабря, Находкинский судоремонтный завод спустил на воду шестое краболовное судно «Бухта Натальи» проекта ССа5712LS. Серия краболов строится на НСРЗ для Группы компаний «Антей» в рамках федеральной программы «квоты под киль».
Напомним, официальная закладка восьми краболовных судов состоялась 15 мая 2020 года, что стало значимым событием как для Находкинского судоремонтного завода, так и Приморского края в целом. Очередность строительства определена по формуле «три + три + два». По судостроительным контрактам краболовные суда должны быть переданы Заказчику до 30 сентября 2024 года. Первые три краболовных судна были спущены на воду осенью 2022 года. Сегодня у пирса Находкинского судоремонтного завода на воде достраиваются и проходят испытания шесть краболовных судов.
«Благодарю всех заводчан, которые принимают участие в строительстве такой большой серии судов. Ни для кого не секрет, что для НСРЗ это первый такой опыт, ранее подобные суда никогда не строились, не только на нашем заводе, но и в России. Несмотря на трудности, с которыми нам приходится сталкиваться, я уверен, что мы выполним поставленные перед нами задачи» — отметил генеральный директор АО «НСРЗ» Сергей Старовойтов.
От судов действующего рыбопромыслового флота новые краболовы отличает ледовый класс корпуса, наличие 9-ти RSW-танков для хранения и перевозки живого краба в специальных клетях, вдвое увеличенные площади промысловой палубы и количество промыслового оборудования, современные двигатели с низким расходом топлива и малой токсичностью выхлопных газов.
Находкинский судоремонтный завод более 70-ти лет является одним из крупнейших производственных предприятий Дальнего Востока России, имеющим успешный опыт работы в масштабных российских и международных инфраструктурных проектах. За эти годы со стапелей «НСРЗ» сошло 182 единиц судов различного класса.
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15.12.2315:56:08