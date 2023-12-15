НСРЗ спустил на воду краболовное судно «Бухта Натальи» проекта ССа5712LS

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15 декабря, Находкинский судоремонтный завод спустил на воду шестое краболовное судно «Бухта Натальи» проекта ССа5712LS. Серия краболов строится на НСРЗ для Группы компаний «Антей» в рамках федеральной программы «квоты под киль».

Напомним, официальная закладка восьми краболовных судов состоялась 15 мая 2020 года, что стало значимым событием как для Находкинского судоремонтного завода, так и Приморского края в целом. Очередность строительства определена по формуле «три + три + два». По судостроительным контрактам краболовные суда должны быть переданы Заказчику до 30 сентября 2024 года. Первые три краболовных судна были спущены на воду осенью 2022 года. Сегодня у пирса Находкинского судоремонтного завода на воде достраиваются и проходят испытания шесть краболовных судов.

«Благодарю всех заводчан, которые принимают участие в строительстве такой большой серии судов. Ни для кого не секрет, что для НСРЗ это первый такой опыт, ранее подобные суда никогда не строились, не только на нашем заводе, но и в России. Несмотря на трудности, с которыми нам приходится сталкиваться, я уверен, что мы выполним поставленные перед нами задачи» — отметил генеральный директор АО «НСРЗ» Сергей Старовойтов.

От судов действующего рыбопромыслового флота новые краболовы отличает ледовый класс корпуса, наличие 9-ти RSW-танков для хранения и перевозки живого краба в специальных клетях, вдвое увеличенные площади промысловой палубы и количество промыслового оборудования, современные двигатели с низким расходом топлива и малой токсичностью выхлопных газов.

Находкинский судоремонтный завод более 70-ти лет является одним из крупнейших производственных предприятий Дальнего Востока России, имеющим успешный опыт работы в масштабных российских и международных инфраструктурных проектах. За эти годы со стапелей «НСРЗ» сошло 182 единиц судов различного класса.

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