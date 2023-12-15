Центр МЧС Хабаровского края получил второй вертолёт последней модификации Ми-8

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В канун Дня спасателя Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России получил новый вертолёт Ми-8МТВ-1.

Вертолёт Ми-8МТВ-1 оснащен современным оборудованием и средствами пожаротушения. Так, водосливное устройство ВСУ-5А позволяет забирать и сбрасывать на очаги пожара единовременно до 5 тонн воды. Установленный на борту пилотажный комплекс очень удобен и облегчает работу экипажа. Авиасудно такой модификации незаменимо для проведения поисково-спасательных операций в труднодоступной местности, медицинской эвакуации пострадавших и других видов авиационных работ. «Вертолёт вмещает до 24 пассажиров, а в санитарном варианте — до 12 носилок с сопровождающими, — рассказал заместитель начальника Хабаровского АСЦ МЧС России Валерий Дмитриев. — Также воздушное судно оборудовано усиленной системой внешней подвески, стоит вспомогательная силовая установка, которая позволяет обогревать вертолет, питать системы, приборное оборудование и работать до 5 часов днём и ночью, в жару и в холод. В наших суровых климатических условиях это ценно. Первую такую машину мы получили в прошлом году, этот второй».

© 27.mchs.gov.ru

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