На СЗ «СИРМФ» спущен на воду малый сейнер-траулер «Николай Нечай»

В Калининградской области в городе Светлый на предприятии «Строительство и ремонт малотоннажного флота» (СИРМФ) состоялся спуск на воду малого сейнера-траулера «Николай Нечай».

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Траулер построен по заказу группы компаний «Марфиш».

Малый рыболовный траулер «Николай Нечай» предназначен для вылова мелкосельдевых видов рыб в бассейне Балтийского моря, может использоваться на Черном и Каспийском морях. Это судно с высокими показателями эффективности, отвечает всем требованиям Российского морского регистра судоходства и экологической безопасности. Общий объем наливных танков составляет 200 кубометров, проектом предусмотрен вылов до тысячи тонн рыбы в месяц. Планируется, что траулер выйдет на промысел предстоящей осенью.

«Николай Нечай» — это второй в регионе за постсоветский период пример реализации полного технологического цикла строительства судна для калининградских рыбаков.

Инжиниринговые и проектные работы выполнены компанией ООО «Адомат», строительство велось на судостроительной площадке в Светлом.

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