Открыто рабочее движение по железной дороге Выходной-порт Лавна в Мурманской области

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15 декабря открыто рабочее движение поездов по новой железнодорожной линии Выходной — Лавна в Мурманской области. Поезда, следующие в Лавну, будут прибывать в новый морской порт.

Открытие данных путей позволит начать перевозки грузов в новый морской порт Лавна, который находится на берегу Кольского залива.

Планируется, что новая железнодорожная линия будет полностью введена в эксплуатацию в 2024 году.

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