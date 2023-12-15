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Дорожное строительство

Открыто рабочее движение по железной дороге Выходной-порт Лавна в Мурманской области

 © ura.news

15 декабря открыто рабочее движение поездов по новой железнодорожной линии Выходной — Лавна в Мурманской области. Поезда, следующие в Лавну, будут прибывать в новый морской порт.

Открытие данных путей позволит начать перевозки грузов в новый морской порт Лавна, который находится на берегу Кольского залива.

Планируется, что новая железнодорожная линия будет полностью введена в эксплуатацию в 2024 году.

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Источник: https://ura.news/news/1052714204?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Мурманская область
  • Нет аватара Argonaft
    15.12.2322:26:43

    До чего теран страну довёл   

    Отредактировано: Argonaft~22:27 15.12.23
    #1273974
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