Второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М» успешно выведен на рабочую орбиту

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Второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М» вышел на орбиту после запуска на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Байконур в субботу, сообщил «Роскосмос».

Старт ракеты состоялся в 12.17 мск. Через 9 минут 22 секунды разгонный блок «Фрегат» со спутником отделился от третьей ступени ракеты и вышел на незамкнутую орбиту. После этого «разгонник» три раза включал свой двигатель и доставил «Арктику-М» на расчётную высокоэллиптическую орбиту.

Как рассказал перед запуском руководитель проекта по орбитальной программе НПО имени Лавочкина Николай Ильин, введение в эксплуатацию второго аппарата позволит непрерывно вести наблюдение за арктическим регионом.

Первый такой спутник был запущен 28 февраля 2021 года и принят в эксплуатацию 3 сентября этого же года. Еще два спутника должны появиться в системе к 2031 году. Кроме того, в 2026 году начнется проектирование аппаратов нового поколения «Арктика-МП».

По словам Ильина, четыре аппарата позволят вдвое сократить перерыв между съемками. За счёт этого специалисты смогут детализировать сверхкороткосрочные прогнозы погоды (на 2-3 часа), а также им будет легче обнаруживать мезомасштабные циклоны, то есть такие, которые могут приводить к экстремальным изменениям погоды.

Также будет ускорено обнаружение тундровых пожаров. Кроме того, группировка из четырёх спутников сможет работать в режиме стереографической обработки изображений, за счёт этого лучше выделять облака и их характеристики, что очень важно для полётов авиации в арктическом регионе.

Спутники «Арктика-М» работают на эллиптической орбите с наклонением 63,3 градуса и на рабочем участке видят арктический регион, в том числе Северный морской путь. На них установлены приборы для получения изображений облаков и поверхности в видимом и инфракрасном диапазонах, контроля и прогноза вспышки на Солнце, радиационной обстановку и геомагнитного поля.

https://www.ros...osmos.ru/40014/

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