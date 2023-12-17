Начато строительство новой железной дороги вдоль побережья Азовского моря

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Руководство Запорожской области сообщило о начале строительства железной дороги в регионе.

«Мы прокладываем железную дорогу над морем от станции Акимовка под Мелитополем до станции Бердянской и далее на Мариуполь и Ростов. Пока однополосную без электрической тяги, так как она очень уязвима под обстрелами. Дорога спроектирована ещё весной с участием военных строителей. Проект согласован со всеми ведомствами, и работы со стороны Донецка уже начались. В первом квартале 2024 года начнутся строительные работы и на нашей территории. Рассчитываем к сентябрю следующего года закончить работу. Для нас это критически важный объект.»

Рельсы новой железной дороги пройдут вдоль Азовского моря и свяжут напрямую Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Без запуска железнодорожного сообщения трудно запустить на полную мощность Мариупольский Металлургический Комбинат имени Ильича и другие заводы Мариуполя. Для работы даже части производства нужно поставлять большие объёмы сырья. Значительную часть сырья надо поставлять железной дорогой.

Кроме того, второй, уже сухопутный железнодорожный путь имеет огромное значение для стабильного снабжения Крыма. Новый маршрут позволит разгрузить Крымский мост, а также упростит транспортировку сельскохозяйственной продукции, удобрений, строительных материалов и товаров народного потребления. Путь из Ростовской области в Крым станет короче на 200 километров. Это даст дополнительный импульс развитию северных районов Крыма.

https://vk.com/...r5kooo933593696

https://news.ru...3x3okz140842166

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