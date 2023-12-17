Регионы России получили новые машины скорой помощи и полицейские автомобили

© aif-s3.aif.ru

В середине декабря 2023 года в регионы РФ поступили новые автомобили.

15 декабря сотрудникам Росгвардии в Саранске были вручены ключи от новых служебных автомобилей. Это поступление транспорта стало самым значительным с 2016 года.

11 декабря автопарк подразделения вневедомственной охраны Росгвардии Северной Осетии пополнился 24 новыми, полностью укомплектованными служебными машинами.

Средства передвижения получили 19 подразделений управления вневедомственной охраны Национальной гвардии по республике.

© rosguard.gov.ru

14 декабря вневедомственной охране Управления Росгвардии по Тульской области был передан 21 новый служебный авомобиль «Лада Гранта».

Несколькими месяцами ранее тульские подразделения вневедомственной охраны Росгвардии получили 13 кроссоверов «Haval».

12 декабря в медучреждения Дагестана поступили новые машины скорой помощи, закупленные Минпромторгом России. Техника поступила в Махачкалу, Буйнакск, Кизляр, Хасавюрт и Кизилюрт, а также в Казбековский, Тарумовский, Гергебильский, Цумадинский, Тляратинский и Чародинский районы.

13 декабря в 10 районов Костромской области были переданы новые машины скорой помощи класса «B». Машины укомплектованы системой ГЛОНАСС для точного определения местоположения машины, кондиционерами и обогревателями, аппаратами ИВЛ и ЭКГ, дефибрилляторами, одеялами с подогревом.

В начале 2023 года на дежурство заступило 10 новых автомобилей.

С 2016 года Костромская область получила уже более 100 новых машин по программе Минпромторга. Обновление происходит по истечению срока службы скорых.

Одиннадцать новых машин скорой помощи поступили на Камчатку.

Новые машины переданы Олюторской, Усть-Камчатской, Ключевской, Елизовской, Вилючинской больницам, станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, а также реанимобиль поступил в Камчатский территориальный центр медицины катастроф.

https://e-mordo...ti/rosgvardiya/

https://region1...yh-avtomobilya/

https://rosguar...sgvardii-v-tule

https://t.me/agiprd/11448

https://adm44.r...ail.php/198625/

https://t.me/vs...lodovbrief/3326

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.