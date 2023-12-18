«Нижнекамскнефтехим» модернизировал единственное в РФ производство по выпуску галобутилкаучука

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В Нижнекамске состоялось торжественное открытие производства по выпуску галобутилкаучука.

Инвестиции в проект модернизации ГБК составили 8 миллиардов рублей. В ходе модернизации были построены шесть новых производственных установок, еще 16 были модернизированы. Благодаря нововведениям мощности возросли на треть — со 150 до 200 тысяч тонн этого продукта.

Обновленное производство обеспечит 100% потребностей российского рынка отечественным ГБК, а также увеличит объемы российского несырьевого экспорта маржинальной продукции за счет рынков дружественных стран: Китая, Таиланда, Вьетнама, Индии.

В сентябре производство галобутилового каучука (ГБК) на «Нижнекамскнефтехиме» получило положительное заключение государственной экологической экспертизы (ЭкоЗОС). Этим документом Росприроднадзор подтвердил, что при строительстве были выполнены и учтены все мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия на окружающую среду, заложенные в проектной документации.

50 лет назад на этом производстве был получен первый бутилкаучук. Завод имел проектную мощность 35 тыс. тонн в год.

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