В Краснодарском крае открыт проезд по новому мосту через реку Фарс

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Проезд по новому мосту через реку Фарс в Мостовском районе открыли 18 декабря. Он расположен на участке трассы «Кавказ» — на кратчайшем пути между Майкопом и Армавиром. Протяженность его составила 65 метров.

— Мы старались учитывать интересы всех пользователей дороги. Так, по просьбе жителей станицы Ярославской мы выполнили устройство дополнительных водопропускных сооружений. Мост оборудован мачтами электроосвещения, на нем смонтировано около 300 погонных метров шумозащитных экранов, — рассказал заместитель начальника ФКУ «Черноморье» Ярослав Долинский.

Как уточнили в пресс-службе Упрдор «Черноморье», старый мост находился в предаварийном состоянии — движение по нему в течение нескольких лет осуществлялось в реверсивном режиме.

Госконтракт на реконструкцию моста был заключен летом 2022 года, проект предусматривал демонтаж старого и строительство нового моста из трех пролетов на четырех опорах.

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