РЭС Инжиниринг: титановые дисковые затворы для АЭС «Аккую»

В ноябре произошло уникальное и очень важное событие — компания РЭС Инжиниринг успешно завершила приемочную инспекцию на затворы дисковые 2 и 3 класса безопасности для системы охлаждения для 1-го энергоблока АЭС «Аккую».

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Это важный шаг не только для компании РЭС Инжиниринг, но и для всей отрасли, поскольку до нас никто не поставлял подобную арматуру таких диаметров и конструкции.

«Особенность данной арматуры состоит в том, что она предназначена для эксплуатации с рабочей средой — морская вода, и поэтому целиком изготовлена из титановых сплавов. Применение титановых сплавов позволит обеспечить надежную работоспособность, требуемую долговечность и коррозионную стойкость на срок службы — 60 лет. Еще одно важное уточнение, диаметр арматуры составляет от ДУ 350 до 600, что является отличительной особенностью, т.к. ранее подобная арматура из титанового сплава поставлялась для нужд АЭС только для малых ДУ (<150 мм)», — подчеркнул технический директор, Вадим Лоншаков.

«Данная титановая арматура — поистине эксклюзивный продукт в сфере атомной энергетики. Изготовленная для нужд строительства первого блока АЭС „Аккую“, она отвечает всем критериям качества: материалы соответствуют особым требованиям, установленным специально для АЭС, что подтверждено сертификатами аккредитованных лабораторий, каждый этап изготовления проходил под особым контролем участников приемочной комиссии. Все затворы выдержали испытания и показали положительные результаты. Это дает основание для уверенности, что титановая арматура обеспечит все заложенные в нее технические требования в процессе эксплуатации», — поделилась Татьяна Бережная — ведущий инженер по качеству.

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