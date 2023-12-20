Автобусы НЕФАЗ для Екатеринбурга

«КАМАЗ» поставил в Екатеринбург партию газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-40-57.

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Всего в адрес МУП «Гортранс» поставлено 35 единиц автобусов НЕФАЗ-5299-40-57, все они уже прибыли в Екатеринбург, прошли техническую приёмку, поставлены на учёт и получили госномера.

После получения разрешающих документов и загрузки карты маршрутов в навигационное оборудование автобусы выйдут на линию. Планируется, что они начнут курсировать по городским маршрутам в конце декабря — начале января.

Вся партия автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 реализована с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Вместимость рестайлинговых автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 — 96 человек, предусмотрено 29 мест для сидения. Есть место и для пассажира с ограниченными возможностями здоровья, автобус оборудован пандусом, предусмотрено место крепления инвалидной коляски на накопительной площадке, установлена кнопка вызова водителя для помощи при транспортировке человека в коляске. Также в данной комплектации автобусов установлены GPS ГЛОНАСС, датчики задымления, имеются система контроля труда и отдыха водителя на основе видеокамер, тахограф, маршрутоуказатели и речевое информирование пассажиров. Система видеонаблюдения включает в себя четыре камеры в салоне — две по бортам с каждой стороны, одна сзади и одна спереди. Также салон оснащён кондиционерами и обогревателями, чтобы обеспечить пассажирам комфорт при любых погодных условиях. Кроме того, автобусы оборудованы валидаторами для оплаты проезда и датчиками пассажиропотока.

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