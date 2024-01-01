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Добыча и разведка полезных ископаемых

За 2023 год в России открыто 30 новых нефтегазовых месторождений

 © eprussia.ru

В течение 2023 года на территории России были открыты 30 углеводородных месторождений. Самое крупное находится на шельфе Каспийского моря и в Оренбургской области.

Ожидается, что благодаря сделанным открытиям запасы нефти увеличатся на 470 млн тонн, а запасы газа на 630 млрд тонн.

Крупное месторождение — имени Р.У. Маганова — с запасами более восьми млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа обнаружили специалисты «Лукойла» на шельфе Каспийского моря.

Среднее — имени В.П. Орлова — с 7,5 млн тонн нефти найдено «Газпром нефтью» в Оренбургской области.Помимо вышеперечисленных месторождений были найдены и менее масштабные.

Аналитики рынка подсчитали, что на геологоразведку было потрачено меньше, чем ожидалось: примерно 63 млрд рублей вместо запланированных ранее 78,5 млрд.

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Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2023/3068684.htm

нефтеразведка, статистика
  • Нет аватара termometrix
    01.01.2414:04:02

    "Энергопотребление в России в 2023 году выросло на 4%"

    Потребление электроэнергии в России в 2023 году выросло на 4%. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 24», опубликованном 27 декабря.

    «В этом году общее потребление электроэнергии выросло на 4%. Это говорит о том, что экономика наша растёт», — сказал г-н Новак.

    https://peretok...ribution/27204/

    #1274992
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