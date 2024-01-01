За 2023 год в России открыто 30 новых нефтегазовых месторождений
В течение 2023 года на территории России были открыты 30 углеводородных месторождений. Самое крупное находится на шельфе Каспийского моря и в Оренбургской области.
Ожидается, что благодаря сделанным открытиям запасы нефти увеличатся на 470 млн тонн, а запасы газа на 630 млрд тонн.
Крупное месторождение — имени Р.У. Маганова — с запасами более восьми млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа обнаружили специалисты «Лукойла» на шельфе Каспийского моря.
Среднее — имени В.П. Орлова — с 7,5 млн тонн нефти найдено «Газпром нефтью» в Оренбургской области.Помимо вышеперечисленных месторождений были найдены и менее масштабные.
Аналитики рынка подсчитали, что на геологоразведку было потрачено меньше, чем ожидалось: примерно 63 млрд рублей вместо запланированных ранее 78,5 млрд.
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