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В Хабаровском крае открылось двухпутное движение поездов на перегоне Тудур — Пони Дальневосточной железной дороги. Модернизацию перегона выполнила «Бамстроймеханизация».

Чтобы расширить грузонапряженный участок, специалисты «Бамстроймеханизации» построили на перегоне больше 8 км вторых путей, на станциях смонтировали 11 стрелочных переводов. Механизаторы переработали свыше 380 тысяч кубометров грунта, большая часть ушла на сооружение насыпи между станциями Тудур и Пони. Также на перегоне возвели 2 моста и 6 водопропускных труб.

Строительство второго пути на перегоне Тудур — Пони на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино в Хабаровском крае началось в декабре 2021 года. Движение открыли после переключения перегона на новую современную микропроцессорную систему регулирования движения поездов.

Это уже седьмой участок, запущенный на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино в уходящем году. В 2024-м запланирован старт работ ещё на 14. Строительство вторых путей увеличит провозную способность в направлении портов Ванино с 39,8 до 81,8 млн тонн.

Всего на линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань «Бамстроймеханизация» построит более 360 км вторых путей на 32 объектах. В итоге пропускная способность линии вырастет с 33 до 58 пар поездов в сутки. Работы — часть второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог.

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