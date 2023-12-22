В Москве открылся новый спортивный комплекс
В Москве на улице Анохина открылся новый спортивный комплекс «Плей парк». Комплекс включает теннисные корты, футбольные поля и СПА-центр.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/DWayvP_TgRU
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