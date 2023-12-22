В Москве открылся новый спортивный комплекс

© cdn1.tenchat.ru

В Москве на улице Анохина открылся новый спортивный комплекс «Плей парк». Комплекс включает теннисные корты, футбольные поля и СПА-центр.

© cdn1.tenchat.ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/DWayvP_TgRU

© cdn1.tenchat.ru

© cdn1.tenchat.ru

© cdn1.tenchat.ru

© cdn1.tenchat.ru

© cdn1.tenchat.ru

© cdn1.tenchat.ru

© cdn1.tenchat.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.