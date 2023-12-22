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Спортивные объекты

В Москве открылся новый спортивный комплекс

 © cdn1.tenchat.ru

В Москве на улице Анохина открылся новый спортивный комплекс «Плей парк». Комплекс включает теннисные корты, футбольные поля и СПА-центр.

 © cdn1.tenchat.ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/DWayvP_TgRU

 © cdn1.tenchat.ru

 © cdn1.tenchat.ru

 © cdn1.tenchat.ru

 © cdn1.tenchat.ru

 © cdn1.tenchat.ru

 © cdn1.tenchat.ru

 © cdn1.tenchat.ru

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Источник: https://tenchat.ru/media/1815676-v-...otkrylsya-noviy-sportivniy-kompleks

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