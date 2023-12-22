ГТЛК поставила 10 автобусов для Оренбурга и Калуги за неделю

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На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для городских перевозчиков Оренбурга и Калуги 10 автобусов в рамках реализации плана нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2024 год и инвестпроекта с использованием средств ФНБ.

За 5 дней ГТЛК поставила:

✅ 5 автобусов ЛиАЗ-529267 для Оренбурга (БКД-2024)

✅ 5 автобусов ПАЗ-422320-04 для Калуги (ФНБ)

Все поставки осуществлены благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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