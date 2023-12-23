Санкт-Петербург: тестовая эксплуатацию автобуса особо большого класса КАМАЗ-6299

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная передача в тестовую эксплуатацию автобуса особо большого класса КАМАЗ-6299.

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Автобус-гармошка КАМАЗ-6299 передан крупнейшему в Санкт-Петербурге пассажироперевозчику СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в рамках соглашения, заключённого на фестивале SPbTransportFest.

Техника будет задействована на загруженных маршрутах города в течение двух месяцев. После этого будет предоставлен отчёт с результатами испытания автобуса-гармошки в реальных условиях эксплуатации.

«Испытания современных образцов подвижного состава позволяют предприятию выявить преимущества новых технических решений, а в дальнейшем на основе опыта эксплуатации и обслуживания предприятием дать производителю рекомендации для формирования новых качественных характеристик транспорта с упором на комфорт и безопасность пассажиров в Санкт-Петербурге», — подчеркнул генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин.

«В таких городах-миллионниках, как Санкт-Петербург, востребованы автобусы особо большого класса, поэтому наши инженеры разработали сочленённую модель автобуса КАМАЗ-6299. Мы ценим сложившиеся партнёрские отношения с руководством региона, Санкт-Петербург стал первым городом, которому мы передаём в тестовую эксплуатацию газовую „гармошку“. У гостей и жителей города появится возможность по достоинству оценить комфорт и удобство нашей техники. Также уже в следующем году мы готовы предложить Санкт-Петербургу новую модификацию электробуса КАМАЗ-6282 с ночной зарядкой. В ближайших планах — передать электробус в тестовую эксплуатацию», — рассказал директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров. Он также отметил, что за последние два года парк ГУП «Пассажиравтотранс» уже пополнили 70 низкопольных автобусов большого класса НЕФАЗ-5299.

Справка: Общая пассажировместимость городского низкопольного автобуса КАМАЗ-6299 на КПГ — 155 человек, мест для сидения — 44. Автобус оснащён газовым двигателем мощностью 320 л. с. и автоматической коробкой переключения передач. Новая модель разработана с учётом современных требований к комфорту и безопасности пассажиров и соответствует требованиям «Доступной среды». КАМАЗ-6299 имеет ровный пол в салоне, широкую накопительную площадку в районе второй двери, оборудован поручнями с кнопками сигнала водителю для открытия дверей и usb-зарядками для гаджетов. Автобус оснащён системой «книлинг» и способен «приседать» к остановочной платформе, что облегчает посадку пассажиров. Независимая передняя подвеска обеспечивает плавность хода. Для комфорта пассажиров установлена климатическая система. Рабочее место водителя оборудовано комбинацией приборов с жидкокристаллическим дисплеем, на котором выводится вся необходимая информация: о текущей скорости, общем пройденном пути, о среднем расходе топлива и т. д. Автобус оснащён комплексом видеокамер, изображение с которых также отображается на сенсорном экране, установленном на панели приборов.

Во втором квартале 2024 года на рынок выйдет дизельная модификация автобуса особо большого класса КАМАЗ-6299.

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