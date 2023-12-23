Новый Центр лыжного спорта открылся в Ноябрьске

© sever-press.ru

В Ноябрьске состоялось торжественное открытие нового корпуса лыжной базы на улице Шевченко, его построили взамен обветшавшего здания. Лыжная база призвана разгрузить уже существующие корпуса Ноябрьского центра лыжного спорта на ул. Уренгойской. Новое здание уникально для Ямала, база имеет первый на Ямале пневматический тир, который специально построен для биатлонистов. Площадь здания 700 квадратных метров и теперь появилась возможность принять в секцию биатлона больше детей.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

В новом здании предусмотрели спортивный зал для общефизической подготовки, оснащённый тренажёрами. Он поможет поддерживать форму в морозы, когда на трассу не выйдешь. Тир с 10-метровым рубежом для стрельбы из пневматического оружия позволит биатлонистам отточить мастерство. Здесь есть и медицинский кабинет, две тренерских, четыре раздевалки, инвентарные комнаты и мастерская для подготовки лыж.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

В этом году смонтировано освещение ещё на трёх километрах трассы.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Последняя модернизация Ноябрьского центра лыжного спорта проводилась в позапрошлом году . В 2024 году запланирован новый этап её развития, благодаря благоустройству лесной зоны она превратится из сугубо спортивного объекта в рекреационную зону городского масштаба.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

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