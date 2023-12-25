Разгонный блок «Орион» прибыл на космодром Восточный

Разгонный блок «Орион» в технологическо-летном исполнении, предназначенный для проведения второго этапа комплексных и летных испытаний космического ракетного комплекса «Амур», доставлен на космодром Восточный.

© www.roscosmos.ru

Специалисты Космического центра «Восточный» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры совместно с разработчиками разгонного блока из Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») выгрузили и транспортировали контейнер с «Орионом» в монтажно-испытательный корпус. Перед этим контейнер очистили в тепловом тамбуре склада блоков.

В ближайшее время начнутся электрические и пневмовакуумные испытания разгонного блока, работы с которым на Восточном проводятся впервые.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

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