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Фотофакты

Разгонный блок «Орион» прибыл на космодром Восточный

Разгонный блок «Орион» в технологическо-летном исполнении, предназначенный для проведения второго этапа комплексных и летных испытаний космического ракетного комплекса «Амур», доставлен на космодром Восточный.

 © www.roscosmos.ru

Специалисты Космического центра «Восточный» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры совместно с разработчиками разгонного блока из Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») выгрузили и транспортировали контейнер с «Орионом» в монтажно-испытательный корпус. Перед этим контейнер очистили в тепловом тамбуре склада блоков.

В ближайшее время начнутся электрические и пневмовакуумные испытания разгонного блока, работы с которым на Восточном проводятся впервые.

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

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Источник: https://www.roscosmos.ru/40086/

космонавтика, ракетная техника, разгонные блоки, РБ Орион, Роскосмос, Восточный
  • alex4spb alex4spb
    25.12.2313:45:18

    новости + конечно    

    вот кто бы ещё пояснил — блок для «Амура», но если я правильно всё путаю, собственно «Амура» в железе ещё нет и планируется не раньше 2026 года.

    Отредактировано: alex4spb~13:46 25.12.23
    #1274553
    • alex4spb alex4spb
      26.12.2314:50:23

      там «отправлен на Восточный».

      а тут — «ПРИБЫЛ».

      факт? факт.

      фото есть? есть.

      #1274643
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