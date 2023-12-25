Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый телятник открылся в Чувашии на предприятии «Родина»

 © glava.cap.ru

Это первая из двух площадок предприятия «Родина» по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Она рассчитана на 250 голов. Государство компенсировало часть затрат на строительство: проект софинансирован из федерального бюджета в размере 8,9 млн рублей. Кроме того, на возмещение расходов по проекту хозяйству будут выделены около 5,5 млн рублей из республиканского бюджета.

ООО «Родина» занимается растениеводством на площади в 2 тысячи гектаров, а также животноводством, таким образом организуя круглогодичный цикл деятельности.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://glava.cap.ru/news/2023/12/0...-otkrilsya-v-yadrinskom-municipaljn

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях


Чувашская республика
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,