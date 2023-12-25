Новый телятник открылся в Чувашии на предприятии «Родина»

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Это первая из двух площадок предприятия «Родина» по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Она рассчитана на 250 голов. Государство компенсировало часть затрат на строительство: проект софинансирован из федерального бюджета в размере 8,9 млн рублей. Кроме того, на возмещение расходов по проекту хозяйству будут выделены около 5,5 млн рублей из республиканского бюджета.

ООО «Родина» занимается растениеводством на площади в 2 тысячи гектаров, а также животноводством, таким образом организуя круглогодичный цикл деятельности.

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