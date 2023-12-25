Лого Сделано у нас
Производство

В Костроме запустили серийное производство систем электронной курсовой устойчивости для автомобилей

 © adm44.ru

ООО «НПП «Итэлма» 25.12.23 г. запустило серийное производство систем электронной курсовой устойчивости (ESC) для автомобилей на площадке в Костроме, сообщила пресс-служба компании.

Первые системы ESC, произведенные в Костроме, будут поставляться для автомобилей Lada Vesta. В настоящее время ведутся переговоры о поставке блоков и другим отечественным автопроизводителям.

Ожидается, что в 2024 году суммарный объем производства систем ABS и ESС составит 550 тыс. штук, половину этого объема могут составить системы курсовой устойчивости.

ESС производятся по полученной компанией лицензии, что позволяет вести глубокую локализацию производства ABS/ESС, всех входящих в состав комплектующих. НПП «Итэлма» в 2024 году планирует запустить механическую обработку деталей гидроблока и производство электронных модулей, а также начать применение российских крепежных и изоляционных материалов.

В 2025 году большая часть плана по локализации должна быть выполнена, а полностью локализовать производство ESC планируется уже в 2026 году.

Объем производства ABS и ESC составит 750 тыс., возможно его увеличение до 1 млн 200 тыс. единиц при увеличении спроса.

 © adm44.ru

 © adm44.ru

 © adm44.ru

 © adm44.ru

 © adm44.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://www.interfax.ru/business/937859

Кострома
  • Нет аватара termometrix
    25.12.2317:06:00

    Необходимо большое количество таких систем.

    #1274570
  • Е.Юрий Е.Юрий
    25.12.2318:55:32

    Теоретически можно в дальнейшем создать собственную систему, объединив все необходимые системы в единый хрдовой модуль(ЕХМ). Разработка такой системы вполне по силам крупным предприямиям ОПК, допустим.Таким образом избавится от обязательных лицензий и наработать собственные технологии. Но для начала эта новость из статьи просто отличная!

    Отредактировано: Е.Юрий~18:56 25.12.23
    #1274583
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    25.12.2319:50:49

    Производство автокомпонентов набирает обороты, и это невероятно радует.

    #1274588
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,