В Костроме запустили серийное производство систем электронной курсовой устойчивости для автомобилей

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ООО «НПП «Итэлма» 25.12.23 г. запустило серийное производство систем электронной курсовой устойчивости (ESC) для автомобилей на площадке в Костроме, сообщила пресс-служба компании.

Первые системы ESC, произведенные в Костроме, будут поставляться для автомобилей Lada Vesta. В настоящее время ведутся переговоры о поставке блоков и другим отечественным автопроизводителям.

Ожидается, что в 2024 году суммарный объем производства систем ABS и ESС составит 550 тыс. штук, половину этого объема могут составить системы курсовой устойчивости.

ESС производятся по полученной компанией лицензии, что позволяет вести глубокую локализацию производства ABS/ESС, всех входящих в состав комплектующих. НПП «Итэлма» в 2024 году планирует запустить механическую обработку деталей гидроблока и производство электронных модулей, а также начать применение российских крепежных и изоляционных материалов.

В 2025 году большая часть плана по локализации должна быть выполнена, а полностью локализовать производство ESC планируется уже в 2026 году.

Объем производства ABS и ESC составит 750 тыс., возможно его увеличение до 1 млн 200 тыс. единиц при увеличении спроса.

© adm44.ru

© adm44.ru

© adm44.ru

© adm44.ru

© adm44.ru

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